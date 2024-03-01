Gecenin galipleri UKÜ ve GG

Hentbol büyük erkekler ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Taşkınköy – UKÜ, GG – Yükseliş takımları karşılaştı. UKÜ rakibi Taşkınköy’ü mağlup ederken, bir diğer mücadelede ise GG Yükseliş takımını mağlup etti. Gecenin ilk karşılaşmasında Taşkınköy ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna iyi mücadele eden UKÜ ilk devreyi rakibi Taşkınköy karşısında 18-10 önde kapattı. Maçın ikinci devresinde etkili oyununu devam ettiren UKÜ sahadan 37-20 galip ayrılarak gecenin kazananı oldu. UKÜ takımında Samet ve İbrahim Kaya maçı 10’ar golle tamamlayan isimler oldu. Gecenin ikinci karşılamasında ise GG ile Yükseliş takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna oyunun hakimi olan GG ilk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 15-11 önde kapatırken, maçı da 36-25 galip kapattı.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV