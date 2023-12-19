Gecenin galipleri UKÜ ve YDÜ

Hentbolda Tolga Kınacı U-18 ligine aralıksız devam ediliyor. Erkekler liginde dün akşam oynanan iki karşılaşmada Atatürk Spor Salonu’nda Doğukent – UKÜ, RA 25’de ise YDÜ – Yükseliş takımları karşı karşıya geldi.

UKÜ, Doğukent takımını mağlup ederken, YDÜ ise konuk ettiği Yükseliş’i mağlup ederek yoluna devam etti. Gecenin ilk karşılaşmasında Atatürk Spor Salonu’nda Doğukent ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresi 18-16 Doğukent üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıda daha etkili olan taraf UKÜ oldu ve karşılaşmayı 37 -34 kazanarak geceyi galibiyetle noktaladı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise RA 25’de YDÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 20-13 önde kapatan YDÜ, maçı da 37-30 galip noktalayarak gecenin kazananı oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV