Gecenin galipleri Yükseliş ve Yakın Doğu

Hentbolda U18 erkekler ligine bu akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Yükseliş ile Levent, YDÜ ile de GG takımları karşı karşıya geldi.

Yükseliş zorlanmadı

Gecenin ilk karşılaşmasında Yükseliş ile Levent takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Yükseliş, ilk devreyi rakibi Levent karşısında 16-7 önde kapatırken, mücadeleden de 36-15 galip ayrılarak geceyi kayıpsız geçti.

YDÜ hata yapmadı

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise YDÜ ile Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi GG karşısında 17-7 önde kapatan YDÜ, karşılaşmadan da 29-24 galip ayrılarak geceyi keyifli noktalayan taraf oldu.