Gecenin kazananları KoopBank ve Levent

ttec U-14 Liglerine iki maçla devam edildi. Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan Erkekler B Grubu maçında KoopBank, TED karşısında 62-37 kazanarak 5. maçında 4. galibiyetini alırken, Arkın 28 sayı, 14 ribaund ile hem double -double yaptı hem de 38 verimlilik puanıyla oynadı.

U-14 Kızlar Ligi B Grubu'nun yenilgisiz lideri Levent, Fast Break karşısında 99-40 kazandı.

Maçı kazanan Levent 4.galibiyetini aldı.

Maçta Levent adına Irmak, Beren Başaran ve Beren İnceakalan oynadıkları oyunla göz doldurdu.