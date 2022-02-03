Geceye damga vurdu! Dünya Atiba'nın golünü konuşuyor

Sekiz takımın tek grupta mücadele ettiği CONCACAF Elemeleri'ne, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Namağlup lider Kanada, 66. dakikada Beşiktaş efsanesi Atiba Hutchinson, 90+3. dakikada ise Jonathan David'in ağlar sarsmasıyla deplasmanda El Salvador'u 2-0 yendi.

Beşiktaş'ın diğer Kanadalısı Cyle Larin'in ortasına vurmak isterken yere düşen Atiba'nın sırtına çarparak kaza sonucu filelerle buluşan gol, maçın unutulmaz anları arasına girdi.

ABD, ağırladığı Honduras'ı, 8. dakikada Weston McKennie, 37. dakikada Walker Zimmerman ve 67. dakikada Christian Pulisic'in golleriyle 3-0 yendi.

Meksika, konuk ettiği Panama'yı 80. dakikada penaltıdan Raul Jimenez'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Kosta Rika, deplasmanda Jamaika'yı 62. dakikada Joel Campbell'in fileleri sarsmasıyla 1-0'lık skorla geçti.

Üç haftası kalan elemelerde, puanını 25'e yükselten lider Kanada, Dünya Kupası vizesi için büyük avantaj yakaladı. 21 puanlı takımlardan ABD 2'nci, Meksika 3'üncü sırada yer aldı. Bu iki takımı, 17 puanı bulunan Panama takip etti.

Elemelerde ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

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03/02/2022 11:18