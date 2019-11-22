'Geçici ölüm' yöntemiyle ilk ameliyat yapıldı

ABD’deki Maryland Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı, geçici ölüm yöntemini kullanarak ameliyat gerçekleştirdi.

New Scientist'e konuşan Samuel Tisherman isimli doktor, ekibiyle gerçekleştirdiği ilk ameliyat için "biraz gerçeküstü" ifadesini kullandı.

Geçici ölüm yönteminde, hastanın kanı bir çeşit soğuk tuzlu su çözeltisiyle değiştirilerek vücut ısısı yaklaşık 10-15 santigrat derece düşürülüyor. Bu müdahalenin ardından hastanın beyin faaliyeti neredeyse tamamen durdurulmuş oluyor. Ardından, doktorlar kısıtlı bir zaman zarfında hastaya müdahale ediyor.

Geçiçi ölüm yönteminin özellikle silahla, bıçakla yaralanan ya da ciddi kan kaybı yaşayan hastalara uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: New Scientist

22/11/2019 10:30