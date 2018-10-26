Geçici Özel Danışman Lute 31 Ekim’de Kıbrıs’ta

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, 31 Ekim’de Kıbrıs’a gelecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile ayını gün görüşeceğini söyledi.

Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporunun BM Güvenlik Konseyi’nde 30 Ekim’de görüşülmesinin hemen ardından liderlerle temaslarda ulunmak üzere 31 Ekim’de Kıbrıs’a gelecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lute’un günübirlik bir ziyaret için adaya geleceğini, sabah Anastasiadis öğleden sonra saat 16.00’da ise kendisiyle görüşeceğini belirtti.

Lute’un Genel Sekreter tarafından geçici bir misyonla tarafların nabzını tutmak ve raporlamak için görevlendirildiğini ve birinci safhanın tamamlandığını dile getiren Akıncı, bu sefer gelirken de Genel Sekreter’in Lute’a ne gibi misyon yükleyeceğini bilmediklerini söyledi.

Bir hazırlık kağıdıyla beraber mi geleceğinin, tamamen liderlerle birlikte burada bir şeyler mi hazırlamaya çalışacağının da bilinmediğini dile getiren Akıncı, “Dolayısıyla Lute’un ziyaretini görmeden, orada ne ortaya çıkacağını birebir görmeden daha sonrasıyla ilişkili yorum yapmak erken olacak” dedi.

BRT