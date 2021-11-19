''Geçim derdindeki insanların yürüyecek, eylem yapacak takati kalmadı''

TDP Girne milletvekili Zeki Çeler, Bu Memleket Bizim Platformu’nun geçen hafta sonu yaptığı yürüyüş ve mitingin beklenen ilgiyi görmemesinin, artık yapılan eylemleri gözden geçirmek gerekliliğini gösterdiğine değinerek, “Eylem yöntemleri değişmek zorundadır. Dededen kalma tekniklerle mücadele edilemez. En ufacık bir olayda yürümekten ve eyleme gitmekten insanlar sıkıldı” dedi.

Ekmek derdinde, geçim derdi olan özel sektör çalışanlarının sokağa inme, yürüme takati kalmadığını belirten Zeki Çeler, öte yandan “Z kuşağını” da anlayabilmek, onların tepkileri ve beklentilerini algılamak ve ona göre eylem planları yapmak gerektiğini kaydetti.

Derdi olanlara derman olabilmek gerektiğini ifade eden Çeler, sadece “Kıbrıs sorununa çözüm bulmalıyız” söylemleriyle yetinilmemesi, aynı zamanda iç sorunlara da çözüm bulunması, ekonomik çarkların dönmesi için projeler hazırlanması ve ona göre adım atılmasının şart olduğunu vurguladı.

Zeki Çeler, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Komitelerde üyemiz, yok söz hakkımız var”

Zeki Çeler, bütçe görüşmeleriyle ilgili komite çalışmalarından bahsederek, TDP’nin komitelerde üyesi olmamasına rağmen toplantıya katılabildiklerini ve söz hakkı aldıklarını söyledi. Turizm ve çevre konusunda komitede bir konuşma yaptığını anlatan Çeler, dünyadaki iklim değişikliği konusunda görüşlerini aktardığını kaydetti. Çeler, Türkiye’den suyun geldiğini ancak ileride Türkiye’de de su sorunu yaşanabileceğine işaret ederek, kuraklığın önüne geçmek için atılacak adımlardan bahsettiğini anlattı.

“Karma oy değişikliği siyasetten ayrı tartışılmalı”

Ad-Hoc komitede görüşülen karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesi konusuna değinen Çeler, “Partiler komitede görüşülenleri yetkili kurularına götürecek ve karar alacak. Karma oyun kaldırılması konusunda bizim partide de çeşitli görüşler var. Sol ideolojiye ters olduğunu düşünenler yanında, özgürlüğe dikkat çeken de var. Karma oy değişikliği siyasetten ayrı tartışılmalı. İdeoloji bazında oy verenler partinin tabanıdır ve çok değildir” dedi.

Zeki Çeler, TDP olarak kendilerinin karma oyun kaldırılmaması yönünde oy kullandıklarını, böyle bir konunun seçime kısa süre kala değil, daha geniş bir zaman diliminde tartışılması ve kamuoyunun da bu konuda geniş şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“İyi tartışılmadan karma oyun kaldırılması yanlış”

Seçime kısa bir süre kala iyi çalışmadan ve tartışmadan karma oyun kaldırılmasını yanlış bulduğunu söyleyen Çeler, “Dünyanın hiçbir yerinde karma oy yok deniliyor ancak Yeni Zelanda bizde uygulanan karma sistemi tamamen uyguluyor. Japonya ve Almanya ülkeleri de karma oy kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

“Hükümete gelince ideolojimizi halka yansıttık”

TDP’nin sosyal demokrat ve Kıbrıs’ta federal çözümü savunan bir parti olduğuna dikkat çeken Çeler, “Sosyal demokrat partiler işçi ve emekçi partisidir. 15 ay hükümette kaldığımız dönem hariç ideolojiler hep söylemde kaldı. Hükümetteyken emekçilerin yanında olduk. Emeklilere artış ve gerçek hayat pahalılığı artışı verildi. Emeklilerin ilaç paraları konusunda adım atıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı işçiler açısından gerçekten kutlandı. Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığının gerçek maaşlar üzerinden yatırılması sağlandı. Geriye dönük sigortaların yatırılmasını sağladık. Basında sendikalaşmayı getirdik, yatırımlarının yapılması için katkı yapıldı, basın emekçilerine yönelik teşvikler verildi” diye konuştu.

“TDP olarak iç meselelere daha çok eğileceğiz”

Sol partilerin seçmenin karşısına federal çözüm ve Avrupa Birliği üzerinden gittiğine, bu çerçevede seçimde oy alındığını anlatan Çeler, “Türkiye ile ilişkilerde benimsenen yöntemin, bize yapılan müdahalelerin iki ülkeye de zarar verdiğini anlatmak zorundayız. UBP’nin parti içine bile müdahale ediliyor. TDP olarak, iktidara geldiğimizde iç meselelere daha çok eğileceğiz” dedi.

“İnsanların yürüyecek, eylem yapacak gücü kalmadı”

Bu Memleket Bizim Platformu’nun geçen hafta sonu yaptığı yürüyüş ve mitingin beklenen ilgiyi görmemesine değinen Çeler, “Eylem yöntemleri değişmek zorundadır. Dededen kalma tekniklerle mücadele edilemez. En ufacık bir olayda yürümekten ve eyleme gitmekten insanlar sıkıldı. Ekmek derdi, geçim derdi olan özel sektör çalışanlarının sokağa inme takati kalmadı. Derdi olanlara derman olabilmek lazım. Sadece Kıbrıs sorunu değil, aynı zamanda iç sorunlara da çözüm bulunmalı. Ekonomik çarkların dönmesi için projeler hazırlanmalı ve adım atılmalı” ifadelerini kullandı.

“Daha somut önerilerle TDP oy talep edecek”

TDP’nin erken genel seçim sürecinde söylemlerle ve şikayetlerle değil neler yapılması gerektiğini söyleyerek oy talep edeceğine vurgu yapan Çeler, “Daha somut önerilerle TDP oy talep edecek. Örneğin geçmiş yıllarda sıkıntılar yaşayan, lastik yakan ve sokağa dökülen Lefkoşa Belediyesi çalışanları varken, TDP’li Başkan Mehmet Harmancı döneminde çok daha iyi bir noktaya gelen bir belediye var. Cemal Özyiğit’in eğitin bakanlığı olduğu dönemde okullarda kahvaltı ve öğünler verilen dönem yaşadık” şeklinde konuştu.

“TDP’nin ideolojisine, mühürle oy toplama uygundur”

TDP’nin, halkın karşısına yaptıkları ile çıkacağını anlatan Çeler, “Toplumu daha iyi anlayan ve toplum ile ülke gerçekleri üzerinden siyaset yapılacak. Anlattığımızda vatandaş ikna olursa mühür vuracaksa vuracak. TDP’nin ideolojisinde mühürle oy toplama uygundur ancak zorla oy almak uygun değildir” ifadelerini kullandı.

AD-Hoc komitede karma oyun kaldırılmasına ret verdiklerini ifade eden Çeler, “Komitede alınacak karar oybirliği istediği için karma oy kaldırılmayacak. Basitleştirilmesi konusu tartışılacak” diye konuştu.

“Oyların yanmasını önlemek için bilgilendirme yapılmalı”

Son yapılan genel seçimde oyların yanmasından dolayı karma oyun kaldırılması ile ilgili bir algı oluştuğundan bahseden Çeler, “Oy pusulasında oy verilecek sayı yazılmalı. 2013 yılında yanan oy oranı yüzde 7 iken, 2018’de 11 oldu. O dönem çarşaf listeye geçildi. 2013’ten 2018’e yüzde 4’lük fark, büyük bir fark değildir. İlk kez uygulanan sistemde oy yanması doğaldı. Daha çok anlatarak ve bilgilendirme yaparak oy yanması önlenebilir” dedi.

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19/11/2021 17:40