Geçiş kapılarında yeni kolaylıklar gündemde

Cumhurbaşkanlığı, aşılı kişilerin geçiş kapılarını kullanımına ilişkin çalışmaların son aşamada olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki taraf arasında siyasi ve teknik komite düzeyinde yürütülen yoğun çalışmaların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Anastasiadis’in onayıyla tüm geçiş kapılarının 4 Haziran’da yeniden geçişlere açıldığını hatırlatıldı.

İki tarafın anlaşmasına göre 7 gün geçerli negatif PCR test sonuçlarıyla başlayan geçişlere ilave kolaylık sağlamak üzere başka bazı önlemler üzerinde de çalışıldığı bildirilen açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında, aşılı kişilerin geçişlerine dair düzenlemelere ilişkin istişarelerin bir sonucu olarak Kıbrıs Rum tarafı, Sinovac aşısını dün itibarıyla etkin aşı olarak onayladığını Müzakerecisi aracılığıyla tarafımıza bildirmiştir” denildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan ülkelerinde yapılan aşıların iki ülke arasındaki seyahatlerde geçerli olacağının açıklandığı ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de Sinovac'ı etkin bir aşı olarak onayladığı hatırlatıldı.

Bu gelişmeler ışığında Sağlık Bakanlığı’nın aşılı kişilere geçiş kapılarında uygulanacak kurallar konusunda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilerek “İlgili Bakanlığımızca alınacak karar doğrultusunda, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Rum tarafıyla aşılı kişilere uygulanacak kriterler de yakın zamanda uyumlaştırılacaktır” denildi.

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17/06/2021 15:00