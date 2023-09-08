Geçiş kapılarındaki yoğunluğun azaltılması için tedbir alınması gündemde

Güney Kıbrıs'ta, Rum İçişleri Bakanlığı’nda hafta başında, geçiş kapılarındaki yoğunluğun azaltılmasına yönelik tedbirlerle ilgili toplantı yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, toplantıda geçiş kapılarına personel takviyesi ve burada görev yapan personelin ek mesai yapması gibi seçeneklerin değerlendirilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın yaptığı açıklamada, halkın geçiş kapılarında çektiği zahmetten dolayı özür dilediklerini ve Muhaceret Dairesi ile birlikte sürekli durum değerlendirmesi yaparak, geçiş kapılarının normal işleyişi için gereken eylemleri yerine getireceklerini ifade ettiğini yazdı.