Geçişler için Türkçe ve İngilizce yazılı negatif test sonucu şart

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimleri ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararıyla bugün 08.00 itibariyle ile tüm sınır kapılarından karşılıklı geçişler başladı.

Geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesi gerekiyor.

Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmamakla birlikte telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmiyor.

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04/06/2021 09:15