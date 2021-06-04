Geçişler için Türkçe ve İngilizce yazılı negatif test sonucu şart
Sınırdan geçecekler, negatif PCR veya antijen sonuçlarını telefonlara gelen SMS mesajı olarak değil, yazılı belge ile ibraz etmesi gerekiyor
04/06/2021
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimleri ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararıyla bugün 08.00 itibariyle ile tüm sınır kapılarından karşılıklı geçişler başladı.
Geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesi gerekiyor.
Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmamakla birlikte telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmiyor.