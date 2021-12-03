Geçişlerde ‘Seviye 3’ Kuralları Uygulanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “SEVİYE 3” kuralları uygulanmaktadır denildi.

Açıklamda 20 Kasım'da yayınlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre ada içi geçişler aşağıda belirtilen şekildedir ve herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Konuyla ilgili bugün basında yer alan haberler asılsızdır. ifadeleri kullanıldı

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız orta eğitim (ortaokul ve lise öğrencileri) ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

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03/12/2021 16:11