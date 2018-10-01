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Geçitkale - Tatlısu anayolunda kaza! Bir kişi yaralandı

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01/10/2018

Geçitkale - Tatlısu anayolunda kaza! Bir kişi yaralandı

Geçitkale - Tatlısu Anayolu 15 -16 km'leri arasında dün saat 18.00 sıralarında 45 yaşındaki  Yusuf Duman  yönetimindeki GM 904 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Rabia Bilici kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

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TAGS: kaza, haber, kıbrıs, trafik, Geçitkale, Tatlısu
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