Geçitkale, Alaniçi ve Yeniboğaziçi’nde “Mart 9’u” etkinlikleri yapıldı

Larnaka bölgesi halkının baharı karşılama geleneği olan ve her yıl 9 Mart’a en yakın pazar günü kutlanan “Mart 9’u etkinlikleri” bugün yapıldı.

Geçitkale, Alaniçi ve Yeniboğaziçi’nde gerçekleşen Mart 9’u etkinlikleri, havanın da güzel olması nedeniyle, oldukça renkli geçti.

Etkinliklere cumhurbaşkanı adayları; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı. Cumhurbaşkanı adayları, vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu. Ayrıca bazı bakanlar, Mağusa bölgesi milletvekilleri ve belediye başkanları da Mart 9’u etkinliklerine ilgi gösterdi.

Geçitkaleliler Mersinlik Piknik Alanı’nda, Alaniçililer ‘Harnıplıklar Gafgalyası’ diye de bilinen Kale Aşık Piknik Alanı’nda, Yeniboğiaziçi, Mormenekşe ve Ötüken halkı da Bedi’s Piknik Alanı’nda bir araya geldi. Etkinliklere ülkenin dört bir tarafından vatandaşlar katıldı.

Geçitkale’de her yılın aksine bu yıl Türkiye’nin İdlib’de şehitler vermesi ve Lefkoşa’daki hastane yangınında hayatını kaybedenler olması nedeniyle müzik konseri ve gösterileri yapılmadı.

Bunun dışında her üç piknik alanında da mangallar yandı, kebaplar yendi, hediye çekilişi, tombala, ip çekme yarışı gibi bazı etkinlikler düzenlendi. Bazı vatandaşlar kendi getirdikleri gitarlarla şarkılar da söyledi.

08/03/2020 16:56