Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş Hellim Dağıtımını Eleştirdi

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, ihtiyaçlı insanlara dağıtılması kararına rağmen Geçitkale bölgesinde her eve hellim dağıtıldığını ifade ederek, bunu eleştirdi.

Öztaş yazılı açıklamasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın aldığı kararla, ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen sütlerin “hellim yapılması” fikri üretildiğini, buna istinaden de yapılacak hellimlerin belediyeler ve kaymakamlıklar aracılığıyla ihtiyaçlı insanlara dağıtılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Kararı “yerinde ve güzel bir karar” olarak niteleyen Öztaş, ancak geçen hafta ve bugün, Geçitkale Belediyesi’ne bağlı köylerde “her ev” olmak kaydıyla birer kilo hellim dağıtımı yapıldığını ifade etti.

“Mağusa İlçe Başkanı” sıfatıyla yapıldığını kaydettiği dağıtımı eleştiren Öztaş, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na denetim çağrısı yaptı.

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12/06/2021 14:57