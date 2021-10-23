Geçitkale Belediyesi Pembe Pazar Etkinliği Düzenliyor
Geçitkale Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yarın “Pembe Pazar” etkinliği düzenliyor.
23/10/2021
Geçitkale Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yarın “Pembe Pazar” etkinliği düzenliyor.
“Üretiyoruz, Savaşıyoruz, Farkındayız, Meme Kanserine Üreterek Dur diyoruz” sloganıyla düzenlenecek etkinlik 10.00-17.00 saatleri arasında Geçitkale kasaba meydanında gerçekleşecek.
Geçitkale Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.