Geçitkale Belediyesi’nden Yardım Amaçlı Konser

Geçitkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, konser, pazartesi günü saat 18.00 -21.00 saatleri arasında Geçitkale Meydanı’nda yer alacak. Gecede Nafiz Dölek, Mustafa Gürkan, Arda Gündüz, Öldüren Şampanya, Doğan Baybora, Grup Saki, Grup Frekans ve Geçitkale Belediyesi Orkestrası sahne alacak.

20 TL’den satışa sunulacak konser biletleri 0533 825 48 48 veya 373 3147-37 33 341 iletişim numaraları aranarak temin edilebileceğini kaydetti.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, konser için hiçbir ücret talep etmeden kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.