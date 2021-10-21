Geçitkale Belediyesi’nin “Pembe Pazar” Etkinliği Bu Hafta

 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 24 Ekim Pazar günü Geçitkale Belediyesi tarafından “Pembe Pazar” etkinliği düzenleniyor.

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21/10/2021

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Geçitkale Belediyesi’nin “Pembe Pazar” Etkinliği Bu Hafta

 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 24 Ekim Pazar günü Geçitkale Belediyesi tarafından “Pembe Pazar” etkinliği düzenleniyor.

Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak ve düzenli kontrollerin yapılarak risklerin en aza indirilmesini sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

“Üretiyoruz, Savaşıyoruz, Farkındayız, Meme Kanserine Üreterek Dur diyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinlik pazar  günü10.00-17.00 saatleri arasında Geçitkale kasaba meydanında gerçekleşecek.

Özelde Geçitkale ve beldesi, genelde adanın dört bir yanından gelecek ve çoğunluğu kadın üreticilerinden oluşan üretici stantları kurulup, çeşitli oyun grupları, konserler, jimnastik ve judo gösterilerinin yer alacağı “Pembe Pazar” etkinliğinde toplumsal farkındalığı artırmak için üreticiler pembe kıyafetleri ile satış yapacak.

21/10/2021 14:43
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TAGS: Geçitkale Belediyesi, Pembe Pazar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı
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