Geçitkale-Boğaziçi Şehitleri anıldı

Geçitkale-Boğaziçi Şehitleri, bugün düzenlenen törenle anıldı.

Geçitkale Şehitler Anıtı’nda yer alan tören, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencisi Erdem Kaptanoğlu’nun “Mehmet Emin Destanı” adlı şiir okumasıyla devam etti.

Tören, din görevlisi Sinan Öğünç tarafından şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.

-Kasım: “Önemli bir dönüm noktası”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım konuşmasında, 15 Kasım 1967 tarihinin Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Geçitkale ve Boğaziçi köyleri çevresinde mevzilenen Yunan ve Rum askerlerinin 15 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 sularında Geçitkale ve Boğaziçi köylerine hain saldırı gerçekleştirdiğini dile getiren Kasım, eli kanlı katil EOKA örgütünün kurucusu ve lideri olan Grivas önderliğinde yapılan bu saldırıda sayıları çok az olan Kıbrıslı Türk Mukavemetçilerin, köylerini kahramanca savunduğunu vurguladı.

Orantısız bu güç karşısında kahramanca savaşan Geçitkale ve Boğaziçi köyünden 24 kişinin şehit olduğunu söyleyen Kasım, geriye kalan köylülerin ise esir alındığını, Anavatan Türkiye’nin gönderdiği Türk savaş uçaklarının Geçitkale ve Boğaziçi köylerinin üzerinden ihtar uçuşu yapmalarının ardından esirlerin serbest bırakıldığını kaydetti.

Tarihi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümenin ve Anavatan Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de her alanda gücünü ve desteğini hissetmenin Kıbrıslı Türkler için anlamının çok büyük olduğunu vurgulayan Kasım, “Herkes bilmelidir ki; Kıbrıs Türk halkı çok acılar ve zulümler çekmiştir. Tarih boyunca masum kardeşlerimize yapılan hain saldırıların acısını halen hissediyor ve yaşıyoruz.” dedi.

Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitler sayesinde bugün güven içinde yaşandığına dikkat çeken Kasım, sözlerini şöyle tamamladı:

“15 Kasım 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tam 40 yıldır korkmadan Anavatan Türkiye’nin verdiği güç ve destekle barış içinde yaşamaktayız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Geçmişte yaşananları gelecek nesillere aktararak, tarihimizi bilen gençlerle geleceğe umut içinde bakacağımıza olan inancım da tamdır.

Bugün, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi için hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anar, bu tür vahşetlerin bir daha asla yaşanmamasını temenni ederiz. Ruhunuz şad olsun…”