Geçitkale-Boğaziçi Şehitleri anıldı

Geçitkale-Boğaziçi Şehitleri, bugün düzenlenen törenle anıldı.

Geçitkale Şehitler Anıtı’nda yer alan tören, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.

-Kasım

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım konuşmasında, Geçitkale köyünde yaşanan mücadelenin tarih boyunca cesaretin, direnişin ve fedakarlığın simgesi olduğunu vurguladı.

Kasım, EOKA örgütünün lideri Grivas ve adamları tarafından Kıbrıslı Türkleri yok etmek üzere 15 Kasım 1967 tarihinde, Geçitkale ve Boğaziçi köylerine hain saldırı yapılmasının ardından köylerini, ailelerini ve yurdunu korumaya çalışan Kıbrıs Türk Mukavemetçilerinden, Grivas ordusunun orantısız gücü karşısında 24 kişinin şehit olduğunu, köyün geriye kalanlarının da esir alındığını kaydetti.

Rumların tüm imkanları kullanmasıyla çok zor durumda kalan ve esir alınan köylülerin, Anavatan Türkiye’nin savaş uçaklarının, Geçitkale ve Boğaziçi köylerinin üzerinden ihtar uçuşu yapmasının ardından serbest kaldığını dile getiren Kasım, “Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Anavatan Türkiye, Kıbrıslı Türklerin acılarına, sevinçlerine tarih boyunca ortak olmuştur” dedi.

Kıbrıslı Türklerin, Anavatanın gücü, desteği ve şehitler sayesinde bugün barış içinde kendi topraklarında özürce yaşadığını belirten Kasım, “Geçitkale köyünde yaşanan mücadele, tarih boyunca cesaretin, direnişin ve fedakarlığın simgesi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

“Bugün, burada toplanarak onların hatıralarını yaşatmak, mücadelelerini onurlandırmak için bir araya geldik. Şehitlerimizin bıraktığı mirası, değerlerini ve ideallerini unutmadan gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.” diyen Kasım, şehitlerin onurlu mücadelelerinin, Kıbrıs Türk halkına daha güçlü olmayı, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı öğrettiğini vurguladı.

Geçitkale’nin ruhunu, vatan sevgisini ve Şehitlerin aziz hatırasını her zaman yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kasım, “Verilen mücadeleler sonucunda 15 Kasım 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin 41. Yılında güven içinde yaşamaktayız.” dedi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Kasım, geçmişi ve verilen mücadeleleri unutmadan, güvenle, barışla ve özgürce yaşamanın gençlerin elinde olduğunu kaydetti.

Kasım sözlerini söyle tamamladı:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi için hayatlarını kaybeden şehitlerimizi anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz için can veren tüm kahramanlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız ve bir daha bu tür vahşetlerin yaşanmasına da asla izin veremeyeceğiz.

Aziz şehitlerimiz Ruhunuz Şad olsun…”