Geçitkale Havalanındaki Elektrik Hatlarının Yeri Değiştiriliyor

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01/12/2022

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Geçitkale Havalanındaki Elektrik Hatlarının Yeri Değiştiriliyor

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının deplase edilmesine (yerinin değiştirilmesi) ilişkin protokol’ü onaylandı.

Protokole göre söz konusu enerji nakil hatlarının hava alanı trafiğini engellemeyecek şekilde yeri değiştirilecek edilecek.

Yapılacak olan işin finansmanını Ankara karşılayacak

Geçitkale Havalimanı uzun yıllardır elektrik hatlarının yeri nedeniyle kullanılamıyordu

01/12/2022 10:19
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TAGS: Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti, Geçitkale Havalanı, Elektrik Hatları
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