Geçitkale Havalanındaki Elektrik Hatlarının Yeri Değiştiriliyor
01/12/2022
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının deplase edilmesine (yerinin değiştirilmesi) ilişkin protokol’ü onaylandı.
Protokole göre söz konusu enerji nakil hatlarının hava alanı trafiğini engellemeyecek şekilde yeri değiştirilecek edilecek.
Yapılacak olan işin finansmanını Ankara karşılayacak
Geçitkale Havalimanı uzun yıllardır elektrik hatlarının yeri nedeniyle kullanılamıyordu