İskele - Ercan Yolunda Kaza!

İskele - Ercan Anayolu üzerinde bugün saat 20.00 sıralarında meydana gelen bir trafik kazası sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, Soheil ELMASRY (E-52) tarafından yönetilen araç ile Ercan istikametine doğru seyir halinde olan Ercan CAMBAZ (E-49) yönetimindeki motosiklet karıştı.

Kaza, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazanın nedeni olarak, Soheil ELMASRY'nin dikkatsizce yolun sağına geçerek aynı istikamette seyreden aracı geçmeye çalışması gösterildi. Bu sırada, karşı istikametten gelen ve doğu istikametine doğru seyreden Ercan CAMBAZ'ın motosikletine çarptı.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Ercan CAMBAZ, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şu an itibariyle tedavisi devam etmektedir ve durumu ciddiyetini korumaktadır.

Olayın ardından, trafik polisi olay yerine gelerek soruşturmayı başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam edecek.