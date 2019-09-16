Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali Yapıldı…

Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali 13-15 Eylül,2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Geçitkale Beledityesi tarafından organize edilen festivalin açılışına Milletvekillerimizden Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Biray Hamzaoğulları, Salahi Şahinler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Başkanı Tufan Erhürman, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, bölge muhtarları ile bölgede yaşayan köylerden ve Geçitkale’den çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük bir coşku ve oldukça yoğun kortej katılımı ile başlayan festivalde Geçitkale Belediye Başkanı Sayın Hasan Öztaş konuşma yaptı. Öztaş konuşmasında “Geçitkale Belediyesi olarak Festivale gerek maddi gerekse manevi katkıda bulunan, yardım ve desteği esirgemeyen, gece-gündüz mesai kavramı olmadan çalışan Belediye Emekçilerime, adanın her kesiminden stand almak için başvuran ve festivalimizin zenginliğine zenginlik katan stand sahiplerine, bizleri yalnız bırakmayıp festivalimiz katılan herkese teşekkür etti”.

Festival, Açılış konuşmalarının ardından Mesarya’nın Yıldızları Çocuk Cimnastik gösterisi, Geçitkale Belediyesi Halk Dansları, Yıldırım Halk Dansları, Alaniçi Halk Dansları, Gönendere ve Serdarlı Halk Dansları Ekipleri’nin muhteşem gösteriler sergiledi.

Gece boyunca Geçitkale Belediyesi Kadınlar Meclisi’nin düzenlediği Leman Cankat Sokak Atölyesi (Lefkara ve Lapta İşleri, renksui, seramik çalışmaları) çocuklarımız için taş boyama ve çarşaf üzerine boya baskı, Kıbrıslı Karükaristlerimizden Mustafa Tozakı ve Serkan Sürek’in karikatür çizimi, GEBSAM ve YıltanTaşçı Akademi’nin ortaklaşa düzenlediği Fotoğraf sergisi ve Kıbrıslı Sanatçılarımızdan Grup Otantik’in konseri ile devam etti.

“7’den 70’e her yaşın düşünüldüğü festival”

Zengin stand çeşitleri ve yerli sanatçılarımızın davet ve katılımıyla gerçekleştirilen festivalimiz ikinci gecesinde Zeytin ve/veya Zeytinyağlı Yemekler yarışması düzenlendi. Geçitkale ve Bölge Kadınlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşen yarışmada birbirinden lezzetli yemekler yapıldı. 7’den 70’e her yaşa uygun bir aktivitenin bulunduğu festivalde olmazsa olmazlarımız, gelecek neslimiz olan çocuklarımız için, Nurperi Özgener ile Kıbrıs Masalları oyunları yapılıp, yaklaşık elli çocuğun katılım ile Çocuk Defilesi düzenlendi. Kıbrıs sanatçılarımızdan Grup 2+1’in konseri ve Grup Frekansın konseri ise geceye adeta damgasını vurmuştur.

“Gerçek bir Kültür ve Sanat Festivali”

Buram buram kültür ve sanat kokan festivalimiz Özlem Kul Durmaz ile Seramik Atölyesi çalışması ardından Geçitkale Belediye Orkestrası Konseri ve Grup SOS’in sahnesiyle finale yakışır şekilde sona erdi.