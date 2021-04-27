Geçitkale Tatlısu anayolunda feci kaza, bir kişi hayatını kaybetti

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27/04/2021

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Geçitkale Tatlısu anayolunda feci kaza, bir kişi hayatını kaybetti

Geçitkale Tatlısu anayolunda meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. 

Saat 04:00 sıralarında, Geçitkale- Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında, Geçitkale'de sakin Alkan BEY (E-23), yönetimindeki KV 914 plakalı araç ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp trafik bilgilendirme levhasına çarparak takla attı. 

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: BRTK

27/04/2021 07:32
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TAGS: geçitkale, tatlısu, kaza, alkan bey
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