Geçitkale-Tatlısu Yolunda Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde, bugün saat 12:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde, bugün saat 12:00 sıralarında, Bayram SARI (E-36) yönetimindeki LM 907 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajı geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve iki takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde zeytin bahçesi içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.