Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri Salı günü anılacak

15 Kasım 1967’de Geçitkale ve Boğaziçi direnişinde şehit düşenler Salı günü törenle anılacak.

Geçitkale Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencisi Fatoş Hacıömer ise, “Mehmet Emin Destanı” adlı şiiri okuyacak.

Şehitler için dua okunmasının sonrasında şehitliğin ziyaret edilmesiyle tören sona erecek.

-Yeniboğaziçi Şehitler Anıtı’nda da tören düzenlenecek

1964 -1974 tarihleri arasında Boğaziçi köyünde şehit düşen 8 kişi de Salı günü törenle anılacak.

Yeniboğaziçi Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek tören, saat 10.45’te protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak.

Eski mücahit komutanlarından yazar ve devlet adamı İsmail Bozkurt’un da konuşma yapacağı törende, Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencisi Açelya Tosunlar şiir okuyacak.

Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.

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11/11/2022 14:31