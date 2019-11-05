Geçitkale'de 2. Kişisel gelişim semineri yapıldı

Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi’nin organize ettiği 2. Kişisel gelişim semineri yapıldı.

Marziye İlhan’ın sunumu ile gerçekleşen “profesyonel yaşam ve etkili iletişim” konulu 2. Kişisel gelişim semineri, 1 Kasım 2019, cuma günü Geçitkale Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Seminerin başında Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Münevver Kral, kısa bir konuşma yaptı. Kral konuşmasında, kadın meclisinin amacının, bölgedeki kadınların hayatlarına dokunmak ve bölgemiz için güzel atılımlar yapmak olduğunu söyledi.

Bu amaç için 17-19 ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir’e giden bir grup Geçitkale Belediyesi kadın meclisi üyesi, Eskişehir Belediyesi’nin atölyelerinde eğitimler aldılar. Münevver kral, çeşitli gözlemler yaparak gördüklerini ve öğrendiklerini Geçitkale bölgesinde uygulamak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kurulma aşamasında olan atölyelere değinen kral, ilk etapta Lefkara ve koza nakışı eğitimlerine başlanacağını, kısa süre sonra da seramik atölyesinin kurulacağı müjdesini verdi.

11 eylül 2018 tarihinde kurulan Geçitkale Belediyesi kadın meclisinin bir yılda yaptıklarının anlatıldığı kısa bir sunumun ardından Marziye ilhan’ın sunumunda eğitime başlandı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği, seminerin bazı bölümlerinde katılımcıların kendilerini ifade edebildikleri çalışmaların da yapıldığı eğitimin ardından, tüm katılımcılarla toplu bir fotoğraf çekildi.

Marziye İlhan ile kişisel gelişim seminerlerinin sonunda katılımcılara, “katılım belgesi” de verileceği belirtilen seminerlerinin üçüncüsü, 29 Ocak 2020 tarihinde yapılacağı belirtildi.

4 Aralık 2019 çarşamba günü, Kayad’ın da katılımcı olacağı, Marziye İlhan, Av. Mine Atlı ve şiddete uğramış bir bayanın konuşmacı olarak katılacağı “kadın ve şiddet paneli” yapılacağını duyuran Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi, Nisan ayına kadar çeşitli seminerlerin düzenleneceğini söyledi.

05/11/2019 09:30