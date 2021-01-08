Geçitkale’de akılalmaz olay! Önce annesini sonra da babasını öldürdü!

Geçitkale köyü şokta! Geçitkale’de akılalmaz olay!

Geçitkale köyünde dün akşam trajik bir olay yaşandı. Geçitkale'de İbrahim Çobanoğlu'nun (Bondigo) 14 yaşındaki oğlu Çınar önce babasını sonra da annesi Bengü'yü silahla vurularak öldürüldü.Çocuk anne ve babadan sonra sonra kendini öldürüldü.



OLAY NASIL OLDU

14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu önce yatakta uyuyan annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu’nu öldürdü, ardından kendi canına kıydı. Büyük abisinin olayı bildirmesinin ardından hastaneye yaralı olarak kaldırılan Çınar Çobanoğlu kurtarılamadı. Sebebi ise bilgisayar oyunları olarak tahmin ediliyor. Geçitkale’nin köklü ailelerinden Bondigolar ile birlikte tüm bölge halkı büyük bir üzüntü yaşıyor. Akıl almaz olayla ilgili polis akşam saatlerinden bu yana kapsamlı bir araştırma yapıyor. Polisin evde iki adet boş kovan bulduğu bildirildi. Büyük kardeşin sorgu için Gazimağusa Polis Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Bu arada polisin cinayetin nasıl ve kim tarafından işlendiğini araştırdığı da gelen bilgiler arasında.

Detaylar gelecek...

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08/01/2021 07:55