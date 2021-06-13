Geçitkale’de ev yangını

Geçitkale’de dün Mustafa Mete'ye aite evde meydana gelen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Mete'ye ait ikametgahın mutfak bölümünde saat 14.30 sıralarında, yapılmış olan kızartma sonrasında gaz ocağının açık unutması sonucu yağın aşırı ısınıp alev alması sonucu bir yangın yaşandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan bir adet gömme kaz ocağı, davlumbaz, mikro dalga fırın, 2 metre ahşap mutfak dolabı, 10 metre kare asma tavan, florasan lamba, konu mutfağa bitişik balkon kısmında asma tavanda bulunan 10 adet lambiri tamamen ve mutfak içinde bulunan elektrik aksamları kısmen yanarak zarar gördü.

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13/06/2021 10:17