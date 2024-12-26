Geçitkale’de kaza: 2 araç çarpıştı, 3 yaralı

Geçitkale birinci yol kavşağında bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Meryem Memiş (K-40) kullanımındaki CD 475 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Geçitkale istikametine doğru dikkatsizce seyredip sağa doğru dönüş yaparak, o esnada ana yol üzerinde Geçitkale istikametinden İskele istikametine doğru seyreden Buğra Esendağ (E-37) kullanımındaki KB 101 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle savrulan KB 101 plakalı araç yolun sağından çıkıp aracının sol arka kısmı ile elektrik direğine çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile CD 475 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Himmet Tosun (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.