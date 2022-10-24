Geçitkale’de Pembe Gün etkinliği yapıldı

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Geçitkale Belediyesi’nin katkılarıyla, Geçitkale İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi iş birliğinde “Pembe Gün” etkinliği yapıldı.

Geçitkale Belediye binası önünden başlayan ve meydanda sona eren etkinliğe katılanlar, pembe tişörtler giyip, ellerinde pembe balonlar taşıdı ve pankartlarla farkındalık mesajı verdi.

Etkinliğe belediye çalışanlarının yanı sıra, Geçitkale Kadın Meclisi ve Kadınlar Birliği, bölgedeki okullar, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile bölge halkı katıldı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, ülkede kanser vakalarında ciddi bir artış olduğuna dikkati çekti ve en etkin tedavinin erken teşhis olduğunun unutulmamasını istedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Alaniçi, Dörtyol bölge sorumlusu Faika Ergeç de, derneğin yıllardır toplumu bilinçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini anımsatarak, hastaların yüzde 95’inin kaybedildiği günlerden, hastaların yüzde 95’inin hayata tutunduğu günlere gelindiğini söyledi.

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24/10/2022 19:49