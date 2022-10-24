Geçitkale’de Pembe Gün etkinliği yapıldı

ads ads ads ads
24/10/2022

ads
Geçitkale’de Pembe Gün etkinliği yapıldı

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Geçitkale Belediyesi’nin katkılarıyla, Geçitkale İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi iş birliğinde “Pembe Gün” etkinliği yapıldı.

Geçitkale Belediye binası önünden başlayan ve meydanda sona eren etkinliğe katılanlar, pembe tişörtler giyip, ellerinde pembe balonlar taşıdı ve pankartlarla farkındalık mesajı verdi.

Etkinliğe belediye çalışanlarının yanı sıra, Geçitkale Kadın Meclisi ve Kadınlar Birliği, bölgedeki okullar, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile bölge halkı katıldı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, ülkede kanser vakalarında ciddi bir artış olduğuna dikkati çekti ve en etkin tedavinin erken teşhis olduğunun unutulmamasını istedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Alaniçi, Dörtyol bölge sorumlusu Faika Ergeç de, derneğin yıllardır toplumu bilinçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini anımsatarak, hastaların yüzde 95’inin kaybedildiği günlerden, hastaların yüzde 95’inin hayata tutunduğu günlere gelindiğini söyledi.

24/10/2022 19:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Geçitkale’de Pembe Gün etkinliği yapıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.