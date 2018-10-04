HABER KIBRIS

Geçitkale'de Sakin Şehirde Çocuk Olmak Çalıştayı

ads
04/10/2018

Geçitkale'de Sakin Şehirde Çocuk Olmak Çalıştayı

Türkiye'den 7, KKTC'den 4 Cittaslow belediyesinin katılımıyla düzenlenecek çocuk çalıştayına Geçitkale Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, "Sakin Şehirde Çocuk Olmak" ana başlığı ile düzenlenecek.

Toplam 30 çocuğun katılacağı çalıştay kapsamında çocukların sakin şehirden beklentileri ortaya konacak ve bu bağlamda çocuk gözünden maket sakin şehirler kurulacak.

Sosyolog, pedagog, inşaat mühendisleri, UNICEF ve şehir planlama uzmanlarının desteği ile yürütülecek Çocuk Çalıştayı 6-7 Ekim tarihlerinde Geçitkale Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde 08.30-14.30 saatleri arasında yer alacak.

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Geçitkale
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems