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Geçitkale’de “Tohum Bombaları” hazırlandı

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14/10/2019

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Geçitkale’de “Tohum Bombaları” hazırlandı

Geçitkale Kadınlar Birliği, Geçitkale Kadınlar Meclisi, Geçitkale Çocuk Belediyesi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi ve Geçitkale İlkokulu öğrencileri; Geçitkale İlkokulu bahçesinde tohum bombaları hazırladı.

Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, tohum bombaları Ekim ayının sonunda Hava Sporları Federasyonu desteği ile Yavrukuş Tesisi’ndeki hava araçlarını kullanarak Mesarya’ya bakan dağ ve tepelerin eteğine bırakılacak.

Projede; daha yeşil ve sağlıklı bir ortam yaratmak, çocukların doğal bitkisel ilaç yapımını, organik yaşamayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, üretmeyi öğrenmesi hedefleniyor.

14/10/2019 18:08
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TAGS: Geçitkale’de “Tohum Bombaları” hazırlandı, haber, kıbrıs,
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