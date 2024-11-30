Geçitkale’de Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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30/11/2024

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Geçitkale’de Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Geçitkale’de bu sabah 82 yaşındaki Derviş Çobanoğlu, direksiyon başında yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, saat 08.30 sıralarında, Geçitkale - Ağıllar ana yolunda, Geçitkale’de sakin Derviş Çobanoğlu (E-82), yönetimindeki KN 641 plakalı aracı ile seyrettiği sırada, muhtemelen aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıktı ve tarla içerisinde 50 metre ilerledikten sonra servi ağacına çarpıp durdu. Araç sürücüsü Derviş Çobanoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kesin ölüm sebebi otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

30/11/2024 10:47
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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