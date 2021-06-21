Geçitkale'de yangın!

Geçitkale Belediyesi acil yardım çağrısı yaptı.

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21/06/2021

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Geçitkale'de yangın!

Geçitkale Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden, Geçitkale doğu girişinde yangın çıktığını açıkladı. Geçitkale Belediyesi acil yardım çağrısı yaptı.

Geçitkale Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

Geçitkale doğu girişinde Kanizi Petrol arkasında yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangına İtfaiye ve Belediye ekiplerimiz olay yerinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor... Bölgemizde bulunan sabanlı traktör ve Su tankeri aracı bulunan vatandaşların yangın yerine gelmeleri önemle rica olunur.

21/06/2021 15:18
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TAGS: Geçitkale Belediyesi, yangın, çağrı, haberkıbrıs,
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