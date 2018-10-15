Geçitkale’de yardım konserleri düzenlenecek

Ali Elmas

Geçitkale’de kanser hastası bir aile yararına düzenlencek olan yardım konserlerinde Kıbrıs’ın önemli sanatçı ve grupları sahne almaya hazırlanıyor.

22 Ekim Pazartesi günü Geçitkale Köy Meydanı’nda düzenlenecek olan yardım konserleri saat 18:00’den 21:00’a kadar devam edecek ve gece de yaklaşık 8 grup sahne alacak. Bu özel geceden elde edilecek gelir kanser hastası bir aileye bağışlanacak.

Bu önemli gece de Kıbrıs’ın önemli sanatçılarından Nafiz Dölek, Grup Frekans, Grup Saki, Öldüren Şampanya, Doğan Baybora, Mustafa Gürkan, Arda Gündüz ve Geçitkale Belediye Orkestrası sahne alacak. Bu özel gece için kapı da bilet satışının olacağı, biletlerin 20 TL olup, önceden bilet almak isteyenlerin ise 0533 825 4848 telefon numarasından veya Gürkan Emlak’a ulaşarak biletlerini temin edebilecekleri açıklandı.