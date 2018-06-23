HABER KIBRIS

Geçitkale’nin Cittaslow Ağı’na dahil olduğu açıklandı

ads
23/06/2018

Geçitkale’nin Cittaslow Ağı’na dahil olduğu açıklandı
ads

Geçitkele Köyü’nün, Cittaslow (Sakin şehir) ağına dahil olduğu açıklandı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Cittaslow üyesi Mirande kasabasında gerçekleştirilen toplantıda, Geçitkale Belediyesi’ne üyelik belgesi ve Uluslararası Cittaslow Bayrağı takdim edildi. 

Geçitkale Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş, bu süreçte kendileri için emek ve destek veren herkese teşekkür etti.

Tüm çabalarının daha güzel yarınlar ve yaşanılabilir bir belde için olduğunu kaydeden Öztaş, ayrıca Uluslararası Cittaslow platformunda gerçekleştirilen video yarışmasında birincilik ödülü aldığını belirttiği Mehmetçik Belediyesi'ni de tebrik etti.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Geçitkele Köyü, Cittaslow Ağı, Hasan Öztaş, haber, Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems