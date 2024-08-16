Geçitkale'ye Serveroğlu'ndan güçlü destek

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale, Serveroğlu Constraction ile 5 yıllık bir süre için geçerli olacak önemli bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Kulübün isminin de Serveroğlu Geçitkale olarak Futbol Federasyonu'na bildirildiği açıklandı.

Lefkoşa Eziç Restaurant’ta düzenlenen imza törenine Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Passcastle-Geçitkale Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Fer, Lütfi Tekin, Onur Karademir, Serveroğlu Engineering Construction Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Enveroğlu, Geçitkale Kulüp Başkanı Ahmet Kadı, Fahri Başkan Olsan Oran, yönetim kurulu üyesi Mustafa Baybora ve Geçitkale Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu katıldı. Törende Serveroğlu Geçitkale^nin yeni sezon formalar da tanıtıldı.

Oran: İş insanlarının spor kulüplerine sahip çıkması çok önemli

İmza töreninde ilk sözü alan Geçitkale Kulübü Fahri Başkanı Olsan Oran, Serveroğlu Constraction yetkililerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak yatırımların yanı sıra Serveroğlu ailesinin Geçitkale Kulübüne sponsor olmasının özelde bölgeye, genelde ülkemize büyük faydalar sağlayacağını düşündüğünü ifade etti. İş insanlarının, büyük şirketlerin spor kulüplerine, ülke gençliğine spor yaptırma anlamında sahip çıkmasının çok önemli olduğunu ifade ederek kulüp olarak bunun anlamını çok iyi bildiklerini ve hedeflerinin ligde iyi işler yapmak olduğunu vurguladı.

Kadı: Kulüplerin sponsor desteğine ihtiyaçları var

Geçitkale adına hayırlı bir iş için toplandıklarını ifade eden Geçitkale Kulüp Başkanı Ahmet Kadı, Geçitkale Günay Spor Kulübü’nün isminin bundan böyle 5 yıllık bir süre için SERVEROĞLU Geçitklale Spor olarak anılacağını, bunun için Futbol Federasyonu’na gerekli başvuruları yaptıklarını ifade etti. Serveroğlu ailesi ile kendilerini tanıştıran, bu işe ön ayak olan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Fahri Başkan Olsan Oran’a teşekkür eden Başkan Kadı, her kulübün sponsor desteğine ihtiyacı olduğunu, kulüp olarak bu sponsorluğun değerini bilerek adımlar atacaklarını vurguladı. Bir soru üzerine Geçitkale’nin maçlarını oynadığı stadın zemininin iyi olmadığını belirten Başkan Kadı, Spor Dairesi ile yaptıkları görüşmeler sonucunda bu yıl zeminin geçici olarak tamir edileceğini, önümüzdeki sezon ise zeminin bütçeden ayrılacak pay ile yenileneceğini aktardı. Kadı ayrıca 400 kişilik bir de tribünün yapılacağını ekledi.

Şerifoğlu: Bizim için yaşamsal bir katkı

Geçitkale Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu ise maddi anlamda güçlü bir kulüpte çalışmanın her teknik adamın hayali olduğunu vurguladı. Bu desteğin kulüp için yaşamsal bir katkı olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam bu motivasyonun takım olarak ligdeki performanslarını da yükselteceğini düşündüğünü dile getirdi. Takım olarak yeni sezona yönelik çalışmalarının iyi bir noktada olduğunu kaydeden Şerifoğlu, yapılacak 3-4 takviye ile çok daha iyi duruma geleceklerini vurguladı.

Baybora: Spora yatırım gençliğe yatırımdır

Yönetici Mustafa Baybora ise Geçitkale kulübünün güzide bir bölgede güzide ve potansiyeli olan bir takım olduğunu ifade etti. Serveroğlu Constraction ile gelinen noktada ortaya çıkan iş birliğinden gurur duyduklarını vurgulayan Baybora, Geçitkale’nin geleceğinin parlak olduğunu kaydetti. Geride kalan sezonu sportif ve maddi anlamda sıkıntılarla tamamladıklarına değinen Mustafa Baybora, Başkan Halil Kasım ve Fahri Başkan Olsan Oran’ın destekleri ile ayakta durmaya çalıştıklarını ancak bu sezon için bunun da yeterli olmayacağının bilinciyle adınlar atmaya başladıklarını ve yine bu ikilinin girişimleri ile kulübe sponsor bulunduğunu kaydetti. Yeni sezonda ekonomik anlamda bir nebze olsun daha rahat olacaklarını düşündüğünü belirten Baybora, sadece A takıma değil kendileri için çok önemli olan alt yapılara, bölge insanının spor yapabileceği spor tesislerine, bölge okulların spor alanlarına yatırım yapacak düzeyde planlamalar yapabileceklerini ifade etti.

Tufan Enveroğlu: Spora katkı yapmayı çok önemsiyoruz

Protokola Serveroğlu Engineering Construction adına imza koyan Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Enveroğlu ise genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne özelde ise Geçitkele-Serdarlı Beldesine yatırımlar yapmayı çok önemsediklerini ifade etti. Enveroğlu, şirket olarak sadece futbola değil tüm branşlara katkı sağlayacaklarını, özellikle olimpik branşlara büyük önem verdiklerini dile getirdi. Bölgeye yapacakları yatırımlarının dışında kendilerine gösterilecek uygun arazilere farklı spor tesisleri yaparak bölge insanına ve bölge gençliğine spor yapma imkanı sağlamanın da planları arasında bulunduğunu kaydeden Enveroğlu, zaman içerisinde işbirliği olanaklarının arttırılması ile birlikte bölgeye yatırımların da artacağını ifade etti. Enveroğlu, önemli olanın ülke gençliğine spor yapma imkanı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmalardan sonra Geçitkale Kulüp Başkanı Ahmet Kadı ile Serveroğlu Engineering Construction Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Enveroğlu hazırlanan protokole imza koydular.