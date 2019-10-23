ad

Geçitkale’ye Yıldırım Düştü

Hasarın 18 bin TL civarında olduğu kaydedildi.

ads
23/10/2019
TAK

Dün öğle saatlerinde yağmur başladığı ardından Belediye binasının yakınlarına yıldırım düştü

ads
Geçitkale’ye Yıldırım Düştü

Geçitkale Belediyesi binasının yakınlarına dün yıldırım düştüğü bildirildi.

Geçitkale Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede dün öğle saatlerinde yağmur başladığı ardından Belediye binasının yakınlarına yıldırım düştüğü, yıldırım düşmesi sonucu, Belediye kayıt sistemi, santral, televizyon, dağıtım hatları ve  buzdolabı kullanılmaz hale geldi. Hasarın 18 bin TL civarında olduğu kaydedildi.

TAK

23/10/2019 10:14
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Geçitkale, yıldırım
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.