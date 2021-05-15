Geçitköy Barajı’ndaki Arıza Giderildi

Geçitköy Pompa İstasyonu’ndaki elektrik arızası giderildi ve ülke geneline yeniden su verilmeye başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı saat 20.40’ta yaptığı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye’den deniz altından borularla taşınan suyun biriktirildiği, Geçitköy’deki Pompa İstasyonunda öğle saatlerinde başgösteren elektrik arızasının giderildiğini ve ülke geneline su verilmeye başlandığını duyurdu.

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15/05/2021 21:33