''Geçmişe Açılan Yolculuk'', sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nilüfer İzzigil’in “Geçmişe Açılan Yolculuk” isimli ahşap oyma Kıbrıs kapıları sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, sanatçı Nilüfer İzzigil’in “Geçmişe Açılan Yolculuk” isimli ahşap oyma Kıbrıs kapıları sergisine katılarak serginin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alan sergide yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının geçmişini ve adamızdan geçen farklı medeniyetlerin anlatılmasının ne kadar köklü bir geçmişimiz olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

“BU ÇALIŞMALAR TAKDİRİ HAK EDİYOR”

Geçmişimizi ve kültürümüzü, geleceğe taşıma adına yapılan çalışmaları takdir ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kültürümüz ve sanatımız için önemli olan bu çalışmanın sanat tarihimizde hak ettiği yeri bulmasını diliyorum. Sanatçımızı ve serginin hazırlanmasına imkan sağlayanları tebrik ediyorum” dedi.

Sanatçı Nilüfer İzzigil ise, birinci kişisel ahşap oyma sergisinde ülkemizde var olan kapıların minyatür ahşap oyma tablolarından oluşan eserlerle geçmişten gelen ve kültürümüzün bir parçası olan ahşap motiflerin yaşatılmasını hedeflediğini belirtti.

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23/12/2021 13:21