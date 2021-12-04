Geçmişte filmlerde görürdük böyle şeyleri, ya da dış kaynaklı haberlerde…

Ali BATURAY

İki ayrı okuyucumuz, birkaç gün arayla iki farklı bölgeden fotoğraflar gönderdi…

Fotoğraflarda ne vardı biliyor musunuz?

Çöp bidonlarını karıştırıp, yiyecek toplayan insanlar vardı o fotoğraflarda.

Maalesef başkalarının çöpe attığı artıkları toplayan insanlar var…

Bazıları ülkenin görünen yanına bakıp, ülkenin tamam olduğunu iddia edebilir ama öyle değil…

Ülkenin görünmeyen, görünmek istenmeyen yanı ne olacak?

Aç kalan, evine ekmek götüremeyen insanları kim görecek?

Restoranlardaki, meyhanelerdeki, bazı eğlence yerlerindeki insanları işaret ederek, her şeyin tamam olduğunu söyleyip bana saldırmıştı bazı kişiler.

Ülkeyi ısrarla sefalet halde göstermeye çalışıyormuşum.

Ben veya başka gazeteciler öyle göstermeye çalışmıyor, zaten ülke o halde.

Yoksulluk zannettiğinizden de fazla…

Daha önce de yazmıştım, restoranlarda, meyhanelerde, bazı eğlence yerlerinde gördüğünüz insanlar bu ülke kaçta kaçıdır? Nüfusun ne kadarına tekabül ediyor bu insanlar?

Marketlere giren çıkan çokmuş… Bu mu yani işaretiniz? Marketlere giren çıkan insanlar zenginlik göstergesi mi?

Ne yapsın da girmesin, yalnızca ekmek alıp çıkacak olsa bile markete girmesi gerekmiyor mu?

Çöpleri karıştırıyor insanlar yiyecek bulmak için…

Ne acı değil mi? Geçmişte filmlerde görürdük böyle şeyleri, ya da haber bültenlerindeki dış kaynaklı haberlerde…

Alın işte ülkemizde de çöp karıştıran insanlar çoğaldı.

Satılmayan bayatlamış ekmekleri topluyor birçok kişi, fırınlardan ya da marketlerden…

Eskiden bu ekmekleri, köpeklere, tavuklara yiyecek yapmak için düşük ücrete satın alırdı insanlar, şimdi kendileri yemek için alıyor.

Üzerinde et bile kalmamış “çorbalık kemikler” artık çokça giriyor evlere.

Bu çorbalık kemikler son yıllarda pek ilgi görmezdi, çorbalık kemikleri köpeklerine yedirmek için satın alırdı insanlar ama şimdi kendileri için alıyorlar… Çorbalık kemik yine revaçta…

Neden böyle? Halk fakirleşti de onun için…

Sosyal medya milletvekili aday adaylarının paylaşımları, fotoğraflarıyla dolu.

Biliyorum, bu da bir tür iletişim yöntemi, adaylar kendilerinden haberdar olmasını istiyor seçecek kişilerin, en güzel fotoğraflarını koyuyorlar, çok güzel sözleri yazıyorlar.

Ancak onlar parlamento hazırlığı yaparken, ülkede dramlar yaşanıyor acaba farkında olan var mı?

Çöp karıştıran insanların fotoğraflarını koymak isterdim sosyal medyaya, görsünler bu ülkenin gerçek yüzünü ama o insanları rencide etmemek için kullanmadım.

Yoklar ülkesi olduk… “Akaryakıt bulamıyoruz, tüp gaz bulamıyoruz, raflardan kayboluyor ürünler” diyoruz ama daha acı yokluklar da var.

İnsanlar ekmek alacak para bulamıyor ne yazık ki…

Borcunu ödeyemediği için çaresizlikten çıldıracak duruma gelenler var, borcunu ödeyemeyip hapsi boylayacak birçok kişi…

Devlet vatandaşının yanında olamıyor, ne Covid-19’un yarattığı ekonomik çöküntüye ve de döviz krizi felaketinden mağdur olanlara bir çare bulunabiliyor.

Herkes kaderine terk edilmiş durumda…

Üstüne üstlük bir de her şey tamammış gibi demeç vermeleri, kendilerince iyi tablolar çizmeye çalışmaları yok mu, gerçekten sinir bozucu.

Hem cumhurbaşkanı hem de hükümet yetkilileri, başka bir dünyada yaşıyormuş gibi konuşuyor, halkının sefalet durumunu görmek istemiyor.

Siz istediğiniz kadar görmezlikten gelin, siz gözlerinizi kapıyorsunuz diye sefalet görünmeyecek mi sanıyorsunuz?

Çöplükte yiyecek arayan, dilenen vatandaşlarınız varken siz nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz?

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04/12/2021 07:53