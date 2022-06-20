Geçtiğimiz hafta 61 trafik kazası yaşandı

Polis, ülkede geçen hafta toplam 61 adet trafik kazası meydana geldiğini kaydetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan sürede ülkede meydana gelen kazalarda 11 yaralanma 50 adet de hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle belirtildi:

“Süratli araç kullanmak 17, dikkatsiz sürüş yapmak 13, kavşakta durmamak 9, yakın takip 10 ve diğer etkenler 12.”

Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 423 bin 868 TL olarak belirtildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa : 28; Gazimağusa : 9; Girne : 20; Güzelyurt : 1; İskele : 3.”

Trafik kontrolleri sonucunda, toplam 8 bin 828 araç sürücüsü kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 804 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

“Sürat 210, tehlikeli sürüş 6, dikkatsiz sürüş 22, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 62,sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 9, alkollü araç kullanmak 22, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak 119, emniyet kemersiz araç kullanmak 74, trafik levha ve işaretlerine uymamak 68, trafik ışıklarına uymamak 3, muayenesiz araç kullanmak 25, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 26, "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 1 , "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak 3, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 3 ve 151 diğer trafik suçlarından rapor edildi.”

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20/06/2022 13:47