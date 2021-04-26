Geçtiğimiz hafta kapalı turizm kapsamında 580 kişi konakladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı.

Ülkemize üç günlük seyahat için 22 Nisan tarihinde 457, 23 Nisan tarihinde ise 123 kişi gelerek toplam 580 kişi geçtiğimiz hafta konaklama yaptı

Tüm gelen yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takılmış olup, yapılan PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasında kapalı turizm sistemi çerçevesinde halkın endişeye kapılmaması ve kolaylıkla bilgi edinmesi için şeffaf bir şekilde her hafta gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaşmaya devam edecektir ifadelerini kullandı

580 KİŞİ OTELLERDE KONAKLADI

Ülkemize 22 Nisan tarihinde yapılan charter uçuşlar ile toplam 457 kişi giriş yapıldı. Gelen tüm yolcular 3 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 25 Nisan tarininde ülkeden ayrıldılar. 25 Nisan tarihinde daha önceden pozitif olduğu için karantinada tutulan bir yolcu da geri dönerek toplam dönen yolcu sayısı 458’e yükseldi.

23 Nisan tarihinde gerçekleşen charter uçuşlarla toplam 123 kişi adamızı ziyaret etmiş, 26 Nisan tarihinde ise 123 kişi ülkelerine geri dönüş yapmıştır.

BİLEKLİK MESAFELERİ DAHA DA KISITLANIYOR

Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile geçtiğimiz hafta sonu otelde konaklayan bir turistin otel plajında yüzdüğü esnada, yüzerek halk plajına geçtiği tespit edildi.

Kişi kendisi için tanımlanan sınırlar içerisinde olmasına karşın bileklik mesafesinden dolayı, sistemin hata uyarısı vermediği açıklandı

Bakanlık, böylesi durumun yaşanmaması için otelde konaklayan turistlerin bileklik mesafelerinin daha da kısıtlandığını ve kapalı turizm yapan tüm otellere gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı.

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26/04/2021 14:57