Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, 1 temmuzdan geçerli olmak üzere Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile anlaşma sağladı, evraklar bekleniyor.

Beşiktaş Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve 6 milyon euro bonservis ödenecek.

Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.

Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve performans olarak büyük beğeni toplamıştı.

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02/02/2022 09:55