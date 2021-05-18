Gedson Fernandes için Benfica ile temas kuruldu

Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in performansından çok memnun kaldı. Portekizli futbolcunun 1 yıl daha Galatasaray forması giymesi için çalışmalar şimdiden başladı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği bu transferin tekrar gerçekleşmesi amacıyla Benfica ile temas kurduğu öğrenildi.



Fanatik gazetesinin haberine göre; Gedson'a çok sayıda Avrupa kulübünün talip olduğu, oyuncunun vereceği kararın bu transfer görüşmesini etkileyeceği belirtiliyor.

Kulüpteki belirsiz ortam, şimdilik 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun geri adım atmasına yol açıyor. Daha önce bu transferde bizzat devreye giren Terim de, sözleşmesi sona ereceği için şimdilik beklemeyi tercih ediyor.

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18/05/2021 11:04