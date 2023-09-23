Gedson Fernandes'e 3 kulüpten kanca

Beşiktaş'ta sergilediği performansla beğeni kazanan Gedson Fernandes için Transfer iddiası ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun 3 kulüp tarafından izlendiği öne sürüldü.

GEDSON FERNANDES'E YAKIN TAKİP



Sabah'ın haberine göre Borussia Dortmund, Mönchengladbach ve Atletico Madrid, Club Brugge-Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'i statta takip etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA DA İZLENECEK



3 ekibin temsilcilerinin Gedson Fernandes'i izlediği ve Portekizli futbolcunun İstanbul'daki maçlarda da takip edileceği bilgisi geçildi.



Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 6 milyon Euro karşılığında Benfica'dan almıştı.

GEDSON FERNANDES'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ



24 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlılarla toplam 47 maça çıkarken 4 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.