Gedson Fernandes'e 3 kulüpten kanca
Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'in Club Brugge maçında 3 Avrupa kulübü tarafından izlendiği iddia edildi. Söz konusu ekiplerin Gedson Fernandes'i takibini sürdüreceği aktarıldı.
23/09/2023
Beşiktaş'ta sergilediği performansla beğeni kazanan Gedson Fernandes için Transfer iddiası ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun 3 kulüp tarafından izlendiği öne sürüldü.
GEDSON FERNANDES'E YAKIN TAKİP
Sabah'ın haberine göre Borussia Dortmund, Mönchengladbach ve Atletico Madrid, Club Brugge-Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'i statta takip etti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA DA İZLENECEK
3 ekibin temsilcilerinin Gedson Fernandes'i izlediği ve Portekizli futbolcunun İstanbul'daki maçlarda da takip edileceği bilgisi geçildi.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 6 milyon Euro karşılığında Benfica'dan almıştı.
GEDSON FERNANDES'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ
24 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlılarla toplam 47 maça çıkarken 4 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.