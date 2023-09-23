Gedson Fernandes'e 3 kulüpten kanca

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'in Club Brugge maçında 3 Avrupa kulübü tarafından izlendiği iddia edildi. Söz konusu ekiplerin Gedson Fernandes'i takibini sürdüreceği aktarıldı.

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23/09/2023

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Gedson Fernandes'e 3 kulüpten kanca

Beşiktaş'ta sergilediği performansla beğeni kazanan Gedson Fernandes için Transfer iddiası ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun 3 kulüp tarafından izlendiği öne sürüldü.

GEDSON FERNANDES'E YAKIN TAKİP

Sabah'ın haberine göre Borussia Dortmund, Mönchengladbach ve Atletico Madrid, Club Brugge-Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'i statta takip etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA DA İZLENECEK

3 ekibin temsilcilerinin Gedson Fernandes'i izlediği ve Portekizli futbolcunun İstanbul'daki maçlarda da takip edileceği bilgisi geçildi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 6 milyon Euro karşılığında Benfica'dan almıştı.

GEDSON FERNANDES'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

24 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlılarla toplam 47 maça çıkarken 4 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

23/09/2023 10:07
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TAGS: Gedson, Fernandes,
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