Gedson’la zafere: Beşiktaş, Fransa semalarında kanatlandı

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Beşiktaş, Lyon deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kazandı. Galibiyet golü 71. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını almış oldu. Lyon ise 3 maç sonunda 6 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.

GEDSON FERNANDES RÜZGARI

Bu sezon yükselen performansının yanısıra golleriyle öne çıkan Gedson Fernandes, Lyon maçını da boş geçmedi.

Gedson 14. maçında 7 gol ve 2 asiste ulaşmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Benrahma çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak köşeyi düşündü. Vuruşu dışarıya gitti.

7. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Benrahma'nın ortasında, Nuamah'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

16. dakikada Tagliafico'nun pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza sahası içinde ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farka auta çıktı.

24. dakikada Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına iyi koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

27. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi. Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'in yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

55. dakikada Benrahma Lyon'un hızlı gelişen hücumunda ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak direğe takıldı.

67. dakikada Immobile'nin vuruşunda önce kaleci ardından direkt gole izin vermedi. Devamında Rafa Silva istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

71. dakikada Gedson'un savunma arkasına koşusunda Rafa Silva ara pasını attı. Gedson yerden vuruşunda köşeyi buldu.

87. dakikada Rafa Silva uzun süre sürdüğü topla ceza sahasına girdi ancak şutu zayıf kaldı.

İLK 11'LER

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Muçi-Rafa-Joao Mario, Immobile

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu Lyon maçının kadrosunda yer almadı.

Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Jean Onana ise teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE YER ALAMADI

Beşiktaş taraftarı, Groupama Stadı'ndaki maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi.

İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada siyah-beyazlı ekibin taraftarları alınmadı.

TRİBÜNLERE 30 BİN TARAFTAR

Tribünlere yaklaşık 30 bin taraftar alındı

59 bin kapasiteli Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmada güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı.

Olimpik Lyon, sadece 2 bin bileti öncelikli hakkı bulunan taraftarları için satışa çıkardı. Müsabakayı 28 bini kombine kart sahibi olmak üzere yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

İKİ TAKIM SİYAH BANTLA ÇIKTI

Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.