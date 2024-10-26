Geek Fest Kyrenia başladı

Geek Fest Kyrenia bugün başladı.

Lords Palace Otel’de yer alan festival, yarın da devam edecek.

Bu yıl da tüm oyun, anime ve cosplay meraklılarını bir araya getiren Geek Fest Kyrenia, renkli gösteriler, turnuvalar ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Yurt dışından gelen yirmiden fazla birbirinden renkli ve ilginç, oyun, anime, film ve dizi karakterlerine can veren cosplay oyuncularının da katıldığı etkinlikte katılımcılar, sahne şovlarını izlemek yanında,cosplay oyuncularıyla eğlenme imkanı bulabiliyor.

Geek Fest Kyrenia Kurucu Ortağı ve Etkinlik Koordiantörü Hasan Arkan, altıncısını düzenledikleri etkinliğin amacının, GEEK Kültürü’ne aşina insanları bir araya getirmek ve bu kültürü yeni meraklılara da aşılamak olduğunu belirtti.