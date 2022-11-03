Geleceğe dönüş: Milan'dan 8 yıl sonra ilk

Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Milan ile Salzburg karşı karşıya geldi.

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03/11/2022

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Geleceğe dönüş: Milan'dan 8 yıl sonra ilk

Şampiyonlar Ligi'nde grupların son haftasında Milan ile Salzburg karşı karşıya geldi.

 Mücadele 4-0 Milan üstünlüğüyle sona erdi.

 Maçta goller; 14. ve 57. dakikalarda Olivier Giroud, 46. dakikada Krunic ve 90+1. dakikada Messias'dan geldi.

 Maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele eden Fransız forvet Olivier Giroud yıldızlaştı. 

 Bu sonuçla birlikte, Milan puanını 10'a yükseltti ve gruptan 2. sırada çıktı. RB Salzburg ise 6 puanda kaldı ve 3. sırayı alarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 için kura çekimi 7 Kasım'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

 Milan 8 yıl sonra tur atladı

 Geçtiğimiz sezon 2013/2014 sezonu ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Milan, grubunu son sırada tamamlamıştı.

 Bu sezon tur atlamayı başaran İtalyan devi 8 yıl aranın ardından, son 16'ya kalma başarısını gösterdi.

 Lider Chelsea kazanarak turladı

 Aynı grupta liderliği kesin olan Chelsea, Sterling ve Zakaria'nın golleriyle Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup ederek üst tura çıktı. 

 Maçta Zagreb'in golü, Petkovic'den geldi. 

03/11/2022 09:22
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TAGS: Geleceğe dönüş, Milan
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